Мнение: Импотент жениться не должен — развенчают по-православному

Зачем импотенту вообще жена? Но нет же, рвутся в брачные узы. Девушка слишком быстро вышла замуж за «сугубо положительного парня». Не успела даже в постели проверить. Потому что верующая сама сильно. Он был сильно воцерковленный, настолько, что до брака никаких половых отношений не признавал. Только после венчания. И повенчались. ЗАГС — само собой. А потом девушке пришлось развенчиваться. Называлось это, правда, расторжением церковного брака. Потому что этот тип и после брака не хотел с ней заниматься сексом.

Дабы кто-то не в меру глупый не сказал мне в очередной раз, что эту историю я придумал (а я ничего не придумываю), вот вам реальное имя героя — Павел Егоров. Да, фамилия, к сожалению, у этого хворого малого такая же, как у меня.

И вот ложится она в постель с Павлом Егоровым, а он не хочет. Отворачивается и говорит:

— Я спать.

А она девушка вполне нормальная.

— Ты же мой муж теперь. А как же секс?

— Я сегодня не хочу.

Раз — не хочу, два — не хочу. Проходит месяц, полтора. Он, видимо, так с ней и собирался жить. Без секса.

Она ему устроила скандал. Пыталась выяснить, что не так — Павел Егоров отвечает, что все так, просто не хочу пока…

Ей ждать надоело, в конце концов. Сначала жаловалась подругам, подруги мне рассказывали. Потом пошла к батюшке. Тот оказался священником прекрасным. Вник в ситуацию. Вместе с ним они составили обращение в Епархию на расторжение церковного брака. И их развенчали в конце концов. Правда, на это ушло некоторое время.

Причем, Павел Егоров сильно опечалился. Настолько, что прибежал к батюшке и обещал, что будет на него жаловаться. А батюшка ему советовал полечиться, раз есть столь досадная хворь. Тогда Павел Егоров еще сильнее рассердился и убежал из храма чуть ли не в слезах.

Это абсолютно реальная история. И девушка эта потом вполне успешно вышла замуж за человека не воцерковленного, зато живого, веселого и с пенисом. И между прочим, они тоже венчались.

Церковь часто пытаются представить толпой мракобесов. Но главное в Церкви даже не любовь, а понимание людей — их проблем, их потребностей, даже в малом Господь и Церковь пойдут навстречу человеку. Хотя развод, конечно, не приветствуют. Но есть же вопиющие случаи, когда он неизбежен.

Записки жизнерадостного пессимиста

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