Испанский журналист выпал из окна квартиры в Москве

Испанский журналист Антонио Мануэль Санчес выпал из окна квартиры на улице Кедрова в Москве и умер от полученных травм, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В ночь на вторник Антонио Мануэль Санчес выпал из окна дома на улице Кедрова. Он имел испанское гражданство, а работал в одном из российских СМИ. В результате происшествия журналист скончался», – сообщил источник ТАСС.
По факту инцидента начата доследственная проверка.
Напомним, модель Ксения Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову. Девушку под окнами обнаружил дворник. Сам Баков, как сообщалось, узнал о произошедшем только на утро.
Сейчас девушка в реанимации. По информации близких модели, ее состояние оценивается как тяжелое, но она находится в сознании.
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Последнее: Испанский журналист Антонио Мануэль Санчес выпал из окна квартиры на улице Кедрова в Москве и умер от полученных травм, сообщил источник в правоохранительных органах. «В ночь на вторник Антонио Мануэль Санчес выпал из окна дома на улице Кедрова. Он имел испанское гражданство, а работал в одном из российских СМИ. В результате происшествия журналист скончался», – […]
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