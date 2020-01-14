Путин попросил Кудрина проконтролировать исполнение нацпроектов

Президент Владимир Путин попросил главу Счетной палаты Алексея Кудрина проконтролировать исполнение национальных проектов и назвал споры с кабмином и экспертами в этой ситуации «естественными».

«Я очень рассчитываю на то, что, как мы с вами и договаривались, Счетная палата будет даже несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь, а именно в данной конкретной ситуации будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов», – сказал Путин на встрече с Кудриным.

Глава государства отметил, что «в этой связи часто возникают споры и с правительством, и с некоторыми уважаемыми экспертами», но назвал это «абсолютно естественным процессом, без которого невозможно искать и находить нужные решения», передает РИА «Новости».

В конце прошлого года Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам раскритиковал доклад зампредседателя правительства Алексея Гордеева.

Также президент подверг критике закупку оборудования для нацпроектов. По словам главы государства, закупка затянута и не отрегулирована.

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