Летевший в Москву самолет сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира

Лайнер компании S7 Airlines, следовавший из Красноярска в Москву, совершил вынужденную посадку в Перми. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров, передает RT.
В пресс-службе аэропорта Большое Савино рассказали, что в Перми мужчине была оказана медицинская помощь. Его доставили в местную больницу. После этого самолет с остальными пассажирами вылетел в столицу, сообщает «Вечерняя Москва».
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Последнее: Лайнер компании S7 Airlines, следовавший из Красноярска в Москву, совершил вынужденную посадку в Перми. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров, передает RT. В пресс-службе аэропорта Большое Савино рассказали, что в Перми мужчине была оказана медицинская помощь. Его доставили в местную больницу. После этого самолет с остальными пассажирами вылетел в столицу, сообщает «Вечерняя Москва».
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