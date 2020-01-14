Новый пилотажный комплекс создан для Ми-28НМ

Саратовское предприятие разработало новый комплекс бортового оборудования для пилотирования боевых вертолетов Ми-28НМ, сообщила пресс-служба министерства промышленности региона.
«Пилотажный комплекс ПКВ-28 для новейших боевых вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник» разработан саратовским АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Там добавили, что пилотажный комплекс легче аналогов по массе и меньше по габаритам и обеспечивает новый уровень комфорта и удобства в пилотировании. Также в него заложен большой потенциал для дальнейшей модернизации под новые требования заказчика.
«По итогам государственных испытаний реализованное техническое решение будет предлагаться на вертолеты других моделей», – говорится в сообщении.
Напомним, в октябре сообщалось, что вертолетный двигатель ВК-2500П для новейших модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ проходит госиспытания и сертификацию.
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Последнее: Лайнер компании S7 Airlines, следовавший из Красноярска в Москву, совершил вынужденную посадку в Перми. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров, передает RT. В пресс-службе аэропорта Большое Савино рассказали, что в Перми мужчине была оказана медицинская помощь. Его доставили в местную больницу. После этого самолет с остальными пассажирами вылетел в столицу, сообщает «Вечерняя Москва».
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