Новый пилотажный комплекс создан для Ми-28НМ

Саратовское предприятие разработало новый комплекс бортового оборудования для пилотирования боевых вертолетов Ми-28НМ, сообщила пресс-служба министерства промышленности региона.

«Пилотажный комплекс ПКВ-28 для новейших боевых вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник» разработан саратовским АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что пилотажный комплекс легче аналогов по массе и меньше по габаритам и обеспечивает новый уровень комфорта и удобства в пилотировании. Также в него заложен большой потенциал для дальнейшей модернизации под новые требования заказчика.

«По итогам государственных испытаний реализованное техническое решение будет предлагаться на вертолеты других моделей», – говорится в сообщении.

Напомним, в октябре сообщалось, что вертолетный двигатель ВК-2500П для новейших модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ проходит госиспытания и сертификацию.

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