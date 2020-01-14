Ателье Novitec доработало суперкар McLaren 720 Spider

Специалисты тюнинг-ателье Novitec презентовали доработанный экземпляр суперкара McLaren 720 Spider, который с учетом доработок стал еще богаче.

В частности, сотрудники ателье провели собственные испытания, для которых применили аэродинамическую трубу. Суперкар получил стильный обвес, выполненный из углеволокна, что позволило избежать увеличения веса автомобиля. Обновления коснулись формы бамперов, крылья, а также установлены увеличенные 20-дюймовые колесные диски.

В салона предусмотрели дорогие материалы отделки, включая алькантару. Под капотом суперкара McLaren 720 Spider установлен 4-литровый агрегат, который также существенно модернизировали, позволив получить мощность в размере 794 л.с. При таких параметрах разгон до 100 км в час достигается за 2,7 секунды.

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