Кудрин призвал расширить полномочия парламента в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что систему органов власти в РФ необходимо совершенствовать, в том числе расширять полномочия парламента.
«Конечно, что вся наша система власти требует совершенствования, в том числе тема роли парламента. Я считаю, что в принципе нам нужно увеличивать долю полномочий парламента», – сказал Кудрин, передает РИА «Новости».
Он также назвал рациональным ограничение числа сроков президента РФ в Конституции. «Эта тема вызывала большие дискуссии. Ограничить президентство двумя сроками, убрав слово «подряд», на мой взгляд, – нормальная, рациональная мера», – сказал он.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в июле 2019 года в статье в «Парламентской газете» предложил дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании кабинета министров, а также детализировать нормы отчета правительства перед парламентом, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этого заявил, что точка зрения председателя нижней палаты парламента является темой для дискуссии, но позиции по ней пока нет.
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Последнее: Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что систему органов власти в РФ необходимо совершенствовать, в том числе расширять полномочия парламента. «Конечно, что вся наша система власти требует совершенствования, в том числе тема роли парламента. Я считаю, что в принципе нам нужно увеличивать долю полномочий парламента», – сказал Кудрин, передает РИА «Новости». Он также назвал […]
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