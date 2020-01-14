Ученые: Полномасштабная ядерная зима вызовет глобальный голод

Более двух столетий назад крупнейшее в истории человечества извержение вулкана заставило миллионы людей в Северной Америке и Европе оказаться на грани голода. Дэвид Денкенбергер, инженер-механик из Университета Аляски, часто использует извержение, чтобы объяснить последствия ядерной войны сегодня.

В 1815 году в Индонезии вспыхнула гора Тамбора, в результате чего пыль, пепел и диоксид серы попали в атмосферу. Летом 1816 года взрыв вызвал похолодание, в результате чего посевы и растительность были уничтожены. Птицы упали замертво с неба. Отчаянно нуждающиеся в еде, люди по сообщениям съели енотов и голубей. Период стал известен как «вулканическая зима» или «год без лета». В среднем глобальная температура охлаждалась почти на 2 градуса по Фаренгейту.

В случае ядерной зимы, сказал ученый, сбор таких продуктов, как грибы, морские водоросли и даже сахар из листьев, может помочь создать устойчивую «диету для бедствий». Ядерные исследователи предсказывают, что полномасштабная ядерная война между Индией и Пакистаном (которые расширяют свои ядерные арсеналы) может привести к детонации 250 единиц оружия по 100 килотонн, что более чем в шесть раз превышает размер атомной бомбы «Маленький мальчик», упавшей на Хиросиму, Япония.

В этом экстремальном сценарии облако черной сажи может окутать небо и заблокировать солнечный свет, в результате чего температура резко упадет. Ключевые сельскохозяйственные точки могут потерять способность выращивать сельскохозяйственные культуры, что приведет к глобальному голоду.

«Это было бы мгновенное изменение климата» , — сказал Business Insider Алан Робок, автор недавнего исследования, в котором рассматриваются последствия ядерной войны между двумя странами . «Какими бы ужасными ни были прямые последствия применения ядерного оружия, косвенные для поставок продовольствия были бы намного хуже».

Денкенбергер же разработал способы питания, если земля станет выжженной и наступит сильный холод. В опубликованной в 2008 году статье рассказывалось о том, как грибы могут пережить термоядерный холокост и последующую ядерную зиму. По оценкам эксперта, даже если ядерная зима уничтожит триллионы деревьев, грибы могут питаться этим мертвым веществом, создавая регенерирующий источник пищи, который потенциально прокормит всех на планете в течение примерно трех лет. Поскольку грибы не полагаются на фотосинтез, они могут выжить без особого света. То же самое касается морских водорослей.

По оценкам Денкенбергер, чтобы накормить всех на планете, миру потребуется около 1,6 миллиарда тонн сухого корма в год. Люди могут потенциально вырастить такое количество водорослей, сказал он, через три-шесть месяцев. Однако для поддержания здоровья людям необходимо будет получать и другие продукты, ученый разработал примерную диету, которая помогла бы выжить в условиях аппокалипсиса.

В рацион должны входить несколько видов мяса, яйца, сахар и грибы, одуванчики и чай из древесных иголок, которые содержат витамин С. Естественно растущие бактерии будут служить источником витамина Е, который важен для работы мозга.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Более двух столетий назад крупнейшее в истории человечества извержение вулкана заставило миллионы людей в Северной Америке и Европе оказаться на грани голода. Дэвид Денкенбергер, инженер-механик из Университета Аляски, часто использует извержение, чтобы объяснить последствия ядерной войны сегодня. В 1815 году в Индонезии вспыхнула гора Тамбора, в результате чего пыль, пепел и диоксид серы попали в […]