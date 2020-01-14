Ученые: Риск воздействия свинца связан с уменьшением объема мозга у подростков

Хотя этилированный газ и свинцовая краска были запрещены десятилетия назад, риск воздействия свинца далеко не исчез. Новое исследование под руководством Элизабет Соуэлл, доктора философии, показывает, что жизнь в районах с высоким риском воздействия свинца связана с различиями в структуре мозга и когнитивных способностях у некоторых детей.

Результаты, опубликованные Nature Medicine, также показывают более глубокую тенденцию — дети в семьях с низким доходом могут подвергаться повышенному риску. Доктор Соуэлл и ее команда в Научно-исследовательском институте детской больницы им. Сабана в Лос-Анджелесе выдвинули гипотезу, что дети в семьях с низким доходом могут быть особенно уязвимы к последствиям жизни в среде с высоким риском воздействия свинца. Их предыдущие результаты показывают, что социально-экономический статус семей влияет на развитие мозга. Здесь они изучили связь риска воздействия свинца с когнитивными показателями и структурой мозга более чем у 9500 детей.

Повышенный риск воздействия свинца воздействует на площади поверхности и объем коры — поверхности мозга, ответственной за инициирование сознательного мышления и действий. Но это не относится к детям из семей со средним или высоким уровнем дохода.

Никакое количество свинца не безопасно. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить точную причину этих различий, например, влияет ли само воздействие свинца или другие факторы, связанные с жизнью в опасной среде, но исследование демонстрирует четкую корреляцию между доходом семьи и последствиями.

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