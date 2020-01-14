Прогресс, но не прорыв. Урегулирование ливийского конфликта вновь откладывается — Le Figaro

На переговорах в Москве по урегулированию ситуации в Ливии генерал Хафтар отказался подписать итоговое соглашение. Впрочем, шанс добиться мира ещё есть: в воскресенье в Берлине должен пройти саммит по политическому будущему Ливии, напоминает Le Figaro.



Reuters

Дипломатическая активность в ливийском вопросе похожа на двигатель, который то ускоряется, то резко глохнет, пишет корреспондент Le Figaro в Москве. Сначала Путин встретился с Эрдоганом в Стамбуле, затем Меркель приезжала в Москву, и вот лидеры воюющих сторон в Ливии Халифа Хафтар и Фаиз Сарадж прибыли в российскую столицу на неожиданные переговоры.

Переговоры эти длились семь часов, но свою подпись под соглашением поставил лишь возглавляющий Правительство национального согласия в Триполи Фаиз Сарадж. Впрочем, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который тоже принимает участие в переговорах, отмечал, что «определённого прогресса» удалось достичь. В частности, речь идёт о перемирии, которое по большей части соблюдается в Ливии с воскресенья.

Ливийские лидеры отказываются сидеть друг с другом за одним столом, поэтому переговоры ведутся при посредничестве группы, состоящей из министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и их турецких коллег.

Проект соглашения, который они обсуждали, включал в себя «неограниченное прекращение враждебных действий» в Ливии. Там речь также идёт о нормализации жизни в Ливии, о безопасном доступе к гуманитарной помощи. Судя по данным СМИ, речь на переговорах также шла об отводе войск и о моратории на отправку в Ливию турецких сил. А наблюдать за соблюдением договорённостей должны были в ООН, РФ и Турции.

Соглашение о прекращении огня стало необходимым условием для проведения политических изменений в Ливии. Европа опасается, что у неё под боком разразился конфликт, который может приобрести международный характер. Поэтому и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с Владимиром Путиным настаивал, что долгосрочное прекращение огня необходимо для проведения внутриливийского диалога. И в качестве позитивного сигнала автор статьи называет возобновление полётов из международного аэропорта Триполи.

На следующее воскресенье назначен саммит по политическому будущему Ливии, который должен пройти в Берлине. Тогда же по совпадению в Берлине будет находиться и Эрдоган, который уже заявил о своём участии в мероприятии вместе с Путиным. Встреча назначена в формате «5+5»: пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и пять «других ключевых держав» (Италия, Германия, Турция, Египет, ОАЭ). «Однако от Москвы до Берлина путь, похоже, будет более извилистый, чем предполагалось», — пишет Le Figaro.

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