Маттео Ренци — при Сальвини Италии бы сейчас грозил выход из ЕС

Италия не может позволить себе такого лидера, как Сальвини, отношения которого с Россией остаются неясными и который совершает нападки на партнёров по ЕС, заявил в интервью El País бывший итальянский премьер Маттео Ренци. По его словам, если бы лидер партии «Лига» сейчас находился у власти, то стране грозил бы выход из Еврсооюза.



Reuters

Если бы в Италии к власти пришёл лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, то страна сейчас бы столкнулась с риском выхода из Евросоюза, заявил в интервью El País бывший премьер Италии Маттео Ренци.

Объясняя заключённый в прошлом году союз между Демократической партией, лидером которой он раньше был, и Движением пяти звёзд, Ренци подчеркнул, что на тот момент было всего две альтернативы.

«Если бы состоялись выборы, то выиграл бы Сальвини. Он бы руководил страной пять лет, подвергая нас риску того, что выведет Италию из Европейского союза. Второй альтернативой было зажать себе нос и договориться с Движением пяти звёзд», — заявил бывший итальянский премьер.



По его словам, «Италия не может позволить себе такого лидера, как Сальвини, отношения которого с Россией остаются неясными, который совершает нападки на партнёров по ЕС и который провоцирует социальную ненависть по миграционной теме. Правительство Сальвини — это отнюдь не вакцина. Оно может причинить много вреда».



Ренци также подчеркнул, что это соглашение с Движением пяти звёзд обошлось ему дорогой ценой. Сразу после формирования коалиции он вышел из Демократической партии. Однако, по словам политика, с помощью тех договорённостей удалось помочь стране «изменить её положение в Евросоюзе».

Маттео Ренци, который недавно основал и возглавил партию «Живая Италия», считает свою новую политсилу «стеной против популизма».

На вопрос о том, как он оценивает работу лидера Движения пяти звёзд Луиджи де Майо на посту министра иностранных дел, Ренци отметил, что у него много разногласий не только с де Майо, но и с нынешним премьером Италии Джузеппе Конте.

«Мы создали это правительство для того, чтобы отправить Сальвини домой и сделать более стабильной нашу принадлежность к Европе. Это носило столь неотложный характер, что мы даже пришли к соглашению с Движением пяти звёзд, с которым у нас плохие отношения», — указал Ренци.

Говоря о внешней политике Италии, он также отметил, что настало время сказать «хватит» растущей роли Турции в Средиземноморском регионе.

Ренци согласился с тем, что в настоящий момент происходит ослабление роли Европы.

«Да, вновь на передний план выходят РФ и Турция, что знаменует изменение парадигмы. Турция занимает больше Средиземного моря, чем Европа. И в этом смысле Италия плохо работает. Нам нужно быть на главных ролях в Ливии и в Средиземном море в частности. Нельзя допускать того, чтобы (президенту Турции. — ИноТВ) Эрдогану предоставлялась зона влияния на тех территориях, где главную роль должна играть Европа».

Комментируя слова журналиста El País о том, что во времена Муаммара Каддафи и Сильвио Берлускони у Италии дела обстояли лучше, Ренци заявил, что отстранение ливийского лидера от власти, хотя и было желанным, однако оставило много вопросов.

«Лишь один раз в истории США президент взял вину на себя по вопросу международной политики, находясь ещё на своём посту: этим президентом был Обама, который сказал, что в Ливии была совершена ошибка. Берлускони был большим другом Каддафи, но он также входил в коалицию, которая его свергла. Итальянскому правительству нужно сменить подход, проснуться… И вся Европа должна выбрать, какие у неё должны быть отношения с Северной Африкой и Востоком», — подчеркнул Ренци.

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