Мнение: Оторвись!

Давно хотела поделиться с вами одной мыслью, да всё повода не было. Теперь — есть, и я расскажу.

Вы никогда не думали, откуда пошло выражение, что «не родись красивой, а родись счастливой»? Народ врать не может, да и мой опыт годам уже к 25-30 подтверждал: умненькие подруги замужем, а красивые — нет.



Умна ли я или красива? Фото: Соцсети

Почему так происходит? Откуда это пошло? Есть ли шанс у не очень красивой, но умной на счастливую личную жизнь?

На самом деле, тут всё очень просто, если понять. Разжую вам и положу на тарелочку.

Красивая рассуждает следующим образом: я — красива, и этого вам, чудовища, достаточно. Не просто даже достаточно, а с избытком — если уж соизволю кому дать разочек в жизни, ты, парень, можешь потом умереть от счастья.

«Логика» уровня Клеопатры — наутро после вялого секса мужику отрубят голову.

Кого природа и мама с папой не наделили генами красоты, рассуждают (если есть мозги) иначе.

Читают книжки. Идут в спортзал и занимаются спортом. Рано или поздно начинают осознавать, что мужчине на самом деле нужно. Поняв же это, счастливо выходят замуж. И вертят мужиком, как им хочется.

В итоге, бывшая красавица, разожравшая жопу в ожидании принца, спивается или заводит трёх котов в одиночестве. Не очень красивая же, но умная, становится счастлива — и муж у неё хороший, и любит её без памяти, и дети, зачатые по любви, и всё хорошо.

Главный вопрос — что же такого понимают умные, раз могут потом устроить себе личное счастье?

Суть в том, что мужчине нужна не красота, а страсть. Это — очень разные вещи. Увлечь до головокружения, влюбить, а не показать красивую, но совершенно отстранённую картинку.

Я понимаю, что половина женщин вообще фригидны, но с тем фактом, что мужику нужен секс, не поспоришь. Без половых отношений, вы уж простите за откровенность, никакого личного счастья не будет в принципе.

Конечно, я не призываю давать направо-налево. Это глупость и перебор, но и тормозить не стоит. Увлечь, вызвать страсть у мужчины возможно лишь сексом, а для этого необходимо и себя иначе вести.

Отпусти тормоза морали. Позволь себе делать то, что возможно только в фантазиях. Дай всё это своему любовнику, и вот тут ты не пожалеешь — пока писаные красавицы считают мух на потолке, твой любовник побежит за тобой на край света. Ведь ты дала ему то и так, как никто не делал до этого.

Простите за цинизм, но в основе любви всегда лежит секс. И чем он лучше, тем сильнее любовь — тут прямая взаимосвязь.

Конечно, не всё так гладко в жизни, как я описала в теории. Начни хорошо давать на корпоративе или соседу, так через неделю все тебя начнут звать женщиной с низкой социальной ответственностью.

Важно найти потому такое место, где ты сможешь реализовать свой план. И у меня для вас хорошая новость — место такое есть, называется Pure.

Pure — самое честное, на мой взгляд, приложение знакомств.

Тут ты сможешь попробовать все свои давние сексуальные фантазии и желания, сохранив, при этом, всё в глубочайшей тайне. Pure это как американский Лас Вегас, где возможны самые сумасшедшие истории, но при этом то, что случилось в Вегасе, остаётся в Вегасе.

Надоел твой оладух? Хочется страсти? Хорошего секса, когда ты решилась оторваться на все сто? При этом не хочешь огласки, мечтаешь всё провернуть без палева? Pure для этого идеальное место.

Немного о функционале приложения, чтобы вы понимали. В Pure дохренища мужиков, которые готовы к общению. Стоит лишь зайти, как к тебе выстраивается целая очередь — где такое ещё возможно?

Среди этих парней нет фейков и школоты, так как все мужики платят за доступ. Это важный момент, отсеивающий сразу весь неликвид. Как только в приложение заходит женщина, к ней быстро выстраивается очередь из мужчин, готовых общаться.

И, да — все они хотят трахаться. Достаточно честно? Хотите ещё честнее?

Фото в Pure можно добавить только с камеры, а это значит: никакого фейка и фотошопа. Чат с вашими сообщениями автоматически уничтожается через час после его начала: никто не тормозит и не морозится, как в других приложениях. Безопасность и конфиденциальность — на высоте: при попытке сделать скриншот переписки, вам отправляется уведомление. Вы всегда будете в курсе, если кто-то захочет (но не сможет) сделать компрометирующий вас скриншот. Также присланные фото нельзя сохранить на телефон.

В мире подстав последний пункт особенно важен. Ваша личная жизнь и ваши личные предпочтения должны быть надёжно защищены. На то они и личные.

Pure — это честное приложение для нормальных людей, готовых к честным знакомствам. Без фейка, без фотошопа, без «массажисток» и школоты.

Но умные бабы, пользуясь возможностью оторваться, всегда найдут тут способ дать так, чтобы потом мужик побежал за тобой на край света.

На самом деле, это всё, что вам нужно знать о счастливой личной жизни — и теория, и практика. Что бы ты ни хотела, с помощью мозгов и функционала Pure ты это легко провернёшь!

Скачать приложение Pure можно как в AppStore, так и в Google Play.

А теперь расскажите, у вас был опыт онлайн-знакомств? Ну, и как? Что нравилось? Что раздражало? Чем дело кончилось?

Источник: Лена Миро

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Более двух столетий назад крупнейшее в истории человечества извержение вулкана заставило миллионы людей в Северной Америке и Европе оказаться на грани голода. Дэвид Денкенбергер, инженер-механик из Университета Аляски, часто использует извержение, чтобы объяснить последствия ядерной войны сегодня. В 1815 году в Индонезии вспыхнула гора Тамбора, в результате чего пыль, пепел и диоксид серы попали в […]