Требование исполнить песни на русском языке привело к массовой драке в Грузии

Массовая драка произошла в ресторане при гостинице в городе Зугдиди на западе Грузии из-за требования гостей исполнить песни на русском языке, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел 8 января, однако его реальные причины стали известны только сейчас, сообщила телекомпания «Рустави-2».
Драка началась после того, как гости заказали песни на русском языке, но часть посетителей ресторана воспротивилась исполнению.
В драке участвовали посетители ресторана, музыканты, охранники, утверждает телеканал, что, впрочем, не подтверждают в отеле.
Задержаны и оштрафованы на 1 тыс. лари (примерно 330 долларов) двое.
Примечательно, что по соседству с рестораном расположен филиал российского банка.
В эпоху экс-президента Михаила Саакашвили после войны-2008 в ресторанах Грузии негласно запретили песни на русском языке, периодически проблемы из-за этого возникают и сейчас.
Напомним, в выходные грузинский и украинский борцы вольного стиля Зураб Эрбоцонашвили и Магомед Закариев устроили драку на международном турнире «Яшар Догу» в Стамбуле.
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Последнее: Массовая драка произошла в ресторане при гостинице в городе Зугдиди на западе Грузии из-за требования гостей исполнить песни на русском языке, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ. Инцидент произошел 8 января, однако его реальные причины стали известны только сейчас, сообщила телекомпания «Рустави-2». Драка началась после того, как гости заказали песни […]
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