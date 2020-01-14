Названы регионы РФ с самой высокой рождаемостью

Самый высокий среди субъектов РФ рост рождаемости зарегистрирован с января по ноябрь 2019 года в Москве, Карачаево-Черкессии и Ингушетии, сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
По словам министра, рекордсменом по рождаемости в 2019 году стала Москва. Она составила 3,5% (4,3 тыс. детей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самое большое снижение рождаемости – 13% (почти 10 тыс. детей) зафиксировано в Московской области.
«Мы сейчас ориентируемся не на абсолютное число рождений, а на рост суммарного коэффициента рождаемости (число рождений на одну женщину) или хотя бы его стабилизацию», – передает ТАСС слова Топилина винтервью «Российской газете».
По его словам, после роста коэффициента в 2015 году на 1,77 в последующие годы наблюдался спад. По мнению министра, «в 2016-2018 годах снижение было связано еще и со стагнацией доходов населения». Он также отметил, что по итогам 2019 года «коэффициент рождаемости будет примерно 1,5».
Напомним, в июле вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за последние 15 лет население малых российских городов сократилось на 1,5 млн человек.
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