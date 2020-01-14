Новый кроссовер Toyota RAV4 поставил рекорд продаж в России

Обновленный кроссовер Toyota RAV4 получил высокую популярность на российском рынке.

В частности, за декабрь местные дилеры реализовали свыше 4,9 тысячи автомобилей, что на 21 процент больше, чем за аналогичный промежуток прошлого года. Также в офисе японской марки указали, что за два последних месяца удалось продать свыше 8,3 тысячи новых кроссоверов Toyota RAV4. Всего с начала 2019 года общее количество реализованных автомобилей указанной модели составило 30,6 тысячи экземпляров.

Самым востребованным остается полноприводный кроссовер в комплектации «Комфорт», где применен 2-литровый бензиновый мотор и улучшенный вариатор. Второе место по спросу занимает модификация с 2-литровым агрегатом и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

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Последнее: Обновленный кроссовер Toyota RAV4 получил высокую популярность на российском рынке. В частности, за декабрь местные дилеры реализовали свыше 4,9 тысячи автомобилей, что на 21 процент больше, чем за аналогичный промежуток прошлого года. Также в офисе японской марки указали, что за два последних месяца удалось продать свыше 8,3 тысячи новых кроссоверов Toyota RAV4. Всего с начала […]