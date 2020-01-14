Продажи отечественных автомобилей увеличились в РФ в 2019 году

За период с января по ноябрь 2019 года на автомобильном рынке РФ продали свыше 1,14 млн легковых автомобилей.

Указанный результат на 3,9 процента уступает результатам за 2018 год. Вместе с тем доля иностранного транспорта на рынке РФ сократилась до 77,3 процентов. Однако специалисты провели исследование также по отечественных брендам. За аналогичный период времени продали около 333,6 тысяч новых автомобилей, что соответствует увеличению спроса на 0,4 процента.

Также сообщается, что на предприятии АвтоВАЗ удалось существенно нарастить экспорт машин. Главными рынками, помимо внутреннего, остаются Белоруссия и Казахстан, где продали по 15-16 тысяч отечественных автомобилей за 2019 год.

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