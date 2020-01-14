Названа причина отказа Хафтара подписать соглашение о прекращении огня в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, информирует пресс-служба МИД России.
Как сообщил военный источник РИА «Новости», Хафтар не подписал соглашение о перемирии из-за отсутствия пункта о сроках роспуска вооруженных формирований, выступающих на стороне Правительства национального согласия (ПНС).
Источник подчеркнул, что основным препятствием на пути подписания соглашения является вопрос вооруженных формирований и их роспуска, в то время как большинство пунктов были согласованы.
Тем временем в МИД РФ добавили, что работа Москвы с ливийскими сторонами по урегулированию после состоявшихся в понедельник переговоров продолжается, передает ТАСС.
Накануне в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. При этом глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж отказался встречаться в Москве с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.
В результате в ходе переговоров в Москве стороны ливийского конфликта не смогли прийти к согласию. Позднее глава МИД РФ сообщил, что несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар попросил «дополнительное время».
После отъезда Хафтара из Москвы на юге ливийской столицы возобновились бои.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что получит Россия от примирения в Ливии.
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Последнее: Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, информирует пресс-служба МИД России. Как сообщил военный источник РИА «Новости», Хафтар не подписал соглашение о перемирии из-за отсутствия пункта о сроках роспуска вооруженных формирований, выступающих на стороне Правительства национального согласия (ПНС). […]
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