Названа причина отказа Хафтара подписать соглашение о прекращении огня в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, информирует пресс-служба МИД России.

Как сообщил военный источник РИА «Новости», Хафтар не подписал соглашение о перемирии из-за отсутствия пункта о сроках роспуска вооруженных формирований, выступающих на стороне Правительства национального согласия (ПНС).

Источник подчеркнул, что основным препятствием на пути подписания соглашения является вопрос вооруженных формирований и их роспуска, в то время как большинство пунктов были согласованы.

Тем временем в МИД РФ добавили, что работа Москвы с ливийскими сторонами по урегулированию после состоявшихся в понедельник переговоров продолжается, передает ТАСС.

Накануне в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. При этом глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж отказался встречаться в Москве с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.

В результате в ходе переговоров в Москве стороны ливийского конфликта не смогли прийти к согласию. Позднее глава МИД РФ сообщил, что несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар попросил «дополнительное время».

После отъезда Хафтара из Москвы на юге ливийской столицы возобновились бои.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что получит Россия от примирения в Ливии.





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