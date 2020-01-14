Импорт в Россию из дальнего зарубежья в 2019 году вырос на 2,1% по сравнению с предыдущим годом – до 216,58 млрд долларов, информирует Федеральная таможенная служба (ФТС).

«По предварительным данным таможенной статистики, в январе-декабре 2019 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 216 579,8 млн долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года возрос на 2,1%», –сказано в сообщении ФТС, передает РИА «Новости».

Отмечается, что по сравнению с ноябрем стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья в декабре вырос на 2,9% и составил 20,453 млрд долларов.

По данным ФТС, импорт текстильных изделий и обуви увеличился на 29,8% (1,167 млрд долларов), продовольственных товаров и сырья для их производства – на 12,7% (2,424 млрд долларов), машиностроительной продукции – на 8,7%, (10,647 млрд долларов), а ввоз химической продукции сократился на 19,6% (3,655 млрд долларов).

В ведомстве уточнили, что в импорте текстильных изделий и обуви в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем выросли закупки обуви – на 68%, текстильной одежды – на 38,6%, трикотажного полотна – на 22,8%, трикотажной одежды – на 22,4%, хлопка – на 10,6%, химического волокна – на 9,8%, а ввоз готовых текстильных изделий сократился на 5,4%.

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился ввоз зерновых культур – на 76,8%, овощей – на 31,8%, фруктов и орехов – на 30,3%, рыбы – на 30%, молочных продуктов – на 20,8%, мяса и субпродуктов – на 3,3%, однако ввоз растительного масла сократился на 8%, алкогольных и безалкогольных напитков – на 1,3%.

В импорте машиностроительной продукции увеличились закупки летательных аппаратов в 1,8 раза, оптических инструментов и аппаратов – на 15,2%, механического оборудования – на 14,3%, средств наземного транспорта – на 3,9%. Закупки электрооборудования сократились на 4,8%, судов и плавучих средств – на 2,3%, железнодорожных локомотивов – на 0,7%.

В химической отрасли закупки фармацевтической продукции упали на 51%, мыла и синтетических моющих средств – на 0,8%. При этом ввоз продукции органической и неорганической химии возрос на 32,3%, полимеров и каучука – на 3,9%, парфюмерно-косметических товаров – на 2,2%.

Ранее сообщалось, что товарооборот РФ и Китая в 2019 году вырос на 3,4%.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, информирует пресс-служба МИД России. Как сообщил военный источник РИА «Новости», Хафтар не подписал соглашение о перемирии из-за отсутствия пункта о сроках роспуска вооруженных формирований, выступающих на стороне Правительства национального согласия (ПНС). […]