Офис генпрокурора поручил расследовать убийство трехлетнего сына Соболева Главному следственному управлению Нацполиции

Офис генпрокурора Украины поручил расследование убийство трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Главному следственному управлению Национальной полиции, сообщила 13 января пресс-служба офиса.

«Офис генерального прокурора поручил проведение досудебного расследования в уголовном производстве по факту нападения на семью местного депутата и убийства его трехлетнего сына Главному следственному управлению Национальной полиции Украины», – сказано в сообщении.

Также «изменена группа прокуроров, и в дальнейшем процессуальное руководство в этом производстве будет осуществлять Офис генерального прокурора».

1 декабря 2019 года на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве злоумышленник стрелял по автомобилю Range Rover. В полиции сообщили, что он хотел убить водителя – Соболева, но попал в его трехлетнего сына, который находился в салоне внедорожника. Ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства.

2 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве мальчика. Задержанные – участники боевых действий на Донбассе, бывшие бойцы военного формирования «Украинской добровольческой армии».

По информации «Украинской правды», правоохранители вышли на заказчика убийства Соболева.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что среди рассматриваемых следствием версий – конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым из-за контроля над торговой сетью «Обжора» в Донецкой области. Последний утверждает, что не имеет отношения к покушению. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что главная версия убийства сына Соболева – финансово-экономическая деятельность его отца.

Шевченковский райсуд Киева 4 декабря на закрытом заседании арестовал на два месяца без права на залог одного из подозреваемых в убийстве. Как пишет «Украинская правда», арестовали Андрея Лаврегу. Бывший командир 8-й отдельной роты ДУК «Правый сектор» комбат «Украинской добровольческой армии» Андрей Гергерт с позывным Червень в комментарии изданию «ГОРДОН» заявил, что Лаврега имеет государственные награды за участие в боевых действиях на Донбассе. Также 4 декабря был арестован второй подозреваемый. По данным СМИ, это Евгений Семенов.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что военнослужащему, который подозревается в стрельбе в трехлетнего сына Соболева, предлагали за убийство политика $21 тыс. В прокуратуре, в свою очередь, назвали сумму в $40 тыс.

17 декабря прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении организатору убийства – 25-летнему уроженцу Российской Федерации. Его имени правоохранители не назвали. По информации «Громадського», им является Юсуп Абуев.

В январе 2020 года Соболев говорил, что настаивает на передаче расследования дела об убийстве его сына в Главное следственное управление Нацполиции.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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