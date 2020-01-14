Россиян предупредили об аномально теплой погоде в январе

Синоптики заявили, что ближайшая неделя в России побьет рекорды. По словам сотрудника Гидрометцентра Романа Вильфанда, во всех регионах страны климатическая норма будет отличаться на 6-15 градусов в сторону тепла.

«Понятно, что везде аномалии будут заметны по-разному: в Якутии норма минус 45 градусов, а в Москве – минус 9 градусов. Но в целом страна буквально раскраснелась от январской жары», – отметил синоптик в беседе с изданием «Известия».

Однако говорить о влиянии глобального потепления на климат России пока рано, уверена главный специалист отдела наук о Земле РАН Нина Зайцева. Чтобы делать какие-либо выводы об этой связи, нужно наблюдать за изменениями погоды в течение нескольких десятков лет.

«Давайте вспомним прошлое лето в Москве, когда мы мерзли, или май 2017 года, когда выпал снег. То, что происходит на протяжении 10 лет – еще не климат. Это изменения погоды», – подчеркнула специалист.

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