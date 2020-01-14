Названы самые дорогие туры внутри России

14.01.2020, 10:05, Новости дня

Операторы определили самые дорогие туры по России, приобретенные путешественниками в 2019 году, информирует АТОР.

По информации ассоциации, 2,079 млн рублей заплатила семья из двух взрослых и двух детей за проживание с 1 мая по 30 сентября в четырехзвездочном отеле в Крыму, в Партените. В эту сумму входило питание, авиабилеты приобретались отдельно, передает РИА «Новости».

Стоимость десятидневного отдыха в Сочи компании из десяти гостей в начале июля превысила 1,5 млн рублей. Туристы поселились на восьмиместной вилле, оплатили трансфер и завтраки. За авиабилеты они также платили отдельно.

В 595 тыс. рублей обошелся в августе десятидневный тур по Байкалу для трех туристов. Они проживали в отеле в Иркутске, а к достопримечательностям добирались на арендованном частном катере и автомобиле. Пешеходную часть маршрута осилили с проводником-гидом.

Напомним, в октябре в АТОР сообщили, что в Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать налог, который охватит все объекты проживания, включая курортные отели.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Украинские власти рассматривают возможность созыва заседания Совета безопасности ООН в том случае, если будет доказано, что украинский Boeing 737-800 в Иране был сбит преднамеренно. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию «Цензор.НЕТ», которое было опубликовано 13 января. «Для начала мы должны выяснить – атака на наш самолет была […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика