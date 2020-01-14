В РФ возросло число выявленных взяток

Количество выявленных сотрудниками полиции фактов получения взяток в РФ за десять месяцев 2019 года увеличилось более чем на 13%, сообщили в пресс-центре МВД.
«Всего подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел выявлено 2 тысячи 242 факта получения взяток – это больше чем за аналогичный период 2018 года на 13,1%», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Там добавили, что только сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД с начала 2019 года выявлено 54 факта взяток.
Напомним, в ноябре сообщалось, что согласно данным Генпрокуратуры, за последний год количество взяток в РФ увеличилось на 11%.
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