Исследование: Изменение климата может привести к насилию и смерти

Последние годы прошлого десятилетия ознаменовались чередой последствий, которые может оказать изменение климата и уровня углерода, приводящие к лесным пожарам, еще более сильным штормам, непредсказуемым погодным явлениям и таянию некоторых из крупнейших в мире ледников. Теперь же эксперты опасаются, что в новом десятилетии будут более частыми случаи насилия и смерти.

Исследования показывают, что повышение температуры начнет оказывать непосредственное влияние на людей и, вероятно, приведет к увеличению смертности от насилия, дорожных аварий и утопления, что больше всего скажется на молодежи. В прошлом влияние глобального потепления на здоровье всегда было сосредоточено на внутренних проблемах, таких, как сердечная недостаточность или распространение инфекционных заболеваний — малярии. Тем не менее, 10 процентов всех смертельных случаев происходит из-за травм, и до сих пор влияние глобального потепления на них не было изучено.

На основании данных зарегистрированных случаев смерти от травм в каждом округе материковой части США в период с 1980 по 2017 год, опубликованных в журнале Nature Medicine, эксперты пришли к выводу, что по мере повышения температуры смертность от травм будет расти во всех странах. А поскольку в настоящее время мир находится на пути повышения температуры на 3-4 ° C, увеличение может быть выше, чем ожидалось.

Изменение климата может повлиять на молодых людей. Необходимо отреагировать на эту угрозу с большей готовностью с точки зрения экстренных служб, социальной поддержки и предупреждений о вреде для здоровья, сказал Маджид Эззати, профессор Imperial College London. Существует долгая история работы, которая показывает, что травмы носят сезонный характер. Отчасти это очевидно — люди тонут больше летом, тепло влияет как на физиологию, так и на поведение.

Причины более частых случаев насильственных нападений и связь температурой пока до конца непонятны, но, возможно, люди, проводящие больше времени на открытом воздухе, увеличивают риск конфронтации.

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