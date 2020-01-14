Королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл жить независимо

В Букингемском дворце прошло совещание членов королевской семьи, в ходе которого королева и принц Гарри договорились о так называемом «переходном периоде», в течение которого Гарри и Меган будут попеременно жить в Канаде и Великобритании.

Сегодня у нас был очень конструктивный разговор по поводу будущего моего внука и его семьи. Несмотря на то что всем бы нам хотелось, чтобы Гарри и Меган оставались полноправными членами королевской семьи, мы понимаем их желание вести более независимую жизнь. Нам предстоит решить сложные вопросы, и впереди еще много работы, однако я попросила о том, чтобы окончательные решения были приняты в ближайшие дни, — говорится в заявлении королевы.

Меган и ГарриНапомним, несколько дней назад принц Гарри и Меган Маркл, вернувшись из Канады, заявили, что намерены отойти от дел в качестве «старших» членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать королеву Елизавету II. О том, как супруги собираются зарабатывать на жизнь, пока неизвестно.

Отказ от королевских обязанностей Гарри и Меган стал одним из главных событий наступившего нового года

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