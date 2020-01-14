Банки отказали в кредитах более 60% россиян в 2019 году

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок граждан на разные виды кредитов, в итоге доля одобренных кредитных заявок упала до минимума за два года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самое заметное снижение произошло перед Новым годом. В декабре доля одобренных заявок снизилась до 32,2%, а в 2018 году средний уровень находился на уровне 41%, пишет РБК.

В НБКИ считают, что причинами этого могла стать осторожность банков из-за действий ЦБ, а также из-за динамики доходов россиян. Центробанк неоднократно указывал на увеличение рисков в сфере розничного кредитования, а также на рост закредитованности граждан.

Кроме того, с 1 октября от банков и микрофинансовых организаций требуют рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд на сумму свыше 10 тыс. рублей. По мнению экспертов, рост закредитованности россиян привел к снижению качества клиентов, что повлияло на число отказов.

РБК отмечает, что самый высокий уровень одобрения наблюдается у заявок на ипотеку, в 2019 году он достиг 65,6%. При этом реже стали выдавать автокредиты (43,5%).

Ранее сообщалось, что с 1 января вступил в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Теперь максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен превышать сам долг более чем в полтора раза.

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