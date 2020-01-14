Рубль вырос к доллару и евро

14.01.2020, 9:58, Новости дня

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск вторника опустился на 3 копейки – до 61,24 рубля, курс евро снизился на 2 копейки, составив 68,24 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 64,28 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости». 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российские спортсмены могут стать прямыми участниками судебного спора между ВАДА и РУСАДА в статусе третьих лиц в случае подачи соответствующего заявления в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщила руководитель правового управления Олимпийского комитета РФ (ОКР) Александра Бриллиантова. 9 января ВАДА отправило в CAS уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством относительно статуса РУСАДА в связи с […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика