Российские банки в 2019 году отказали более 60% желающих взять кредит

14.01.2020, 9:57, Новости дня

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов. Такие данные приводит РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Таким образом, более 60% желающих взять кредит получили отказ.

Традиционно перед новогодними праздниками в России наблюдается рост числа выданных кредитов, однако в конце 2019-го года наблюдалось заметное снижение. Как отмечает издание, в декабре доля подтвержденных кредитных заявок сократилась до 32,2%. По подсчетам бюро, это минимальное значение с 2017 года.

Среди причин такого снижения — меры ЦБ против роста закредитованности населения и понижающийся уровень доходов.

Издание отмечает, что доля отказов с начала 2020 года выросла в среднем на 11%.

Кредитная нагрузка российских граждан превысила пик 2013—2014 годов в большинстве регионов России. Об этом сказано в докладе Центробанка. Общий объем задолженности россиян перед банками достиг 14,86 трлн рублей.

Ранее The Insider публиковал мнение экономиста Валерия Сенкова, который считает, что проблема в том, что люди в условиях сокращающихся доходов никак не могут привыкнуть не тратить больше, чем они зарабатывают.



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