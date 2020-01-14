Якутский шаман решил возобновить свой поход на Москву для «изгнания Путина»

Якутский шаман Александр Габышев решил возобновить свой поход на Москву в марте. О сборе попутчиков он рассказал в своем видеообращении на YouTube.
«Поход запланирован в марте. Всем отрядом выйдем отсюда, независимо от решений судебных властей. Я подчиняюсь только законам Бога. Он сказал в марте, значит — в марте», — пояснил он.
Габышев отметил, что его «отряд будет идти мирным путем», чтобы «демон был изгнан мирными методами». Он подчеркнул, что никого не призывает браться за оружие.
В марте прошлого года шаман отправился в поход на Москву, чтобы «изгнать Путина», который, по мнению Габышева, является «порождением темных сил». Когда он дошел до Бурятии, его задержали сотрудники ФСБ и самолетом отправили обратно в Якутск. Шамана обвинили в призывах к применению насилия к Путину (ст. 280 УК).
Адвокаты Габышева рассказывали, что по прибытии в Якутск следователь ФСБ, угрожая арестом, заставил его записать видеообращение и согласиться на психолого-психиатрическую экспертизу, от которой он позже отказался. После этого следователь утверждал, что экспертиза признала Габышева невменяемым, хотя в заключении об этом не говорилось.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
По ком гремит бубен? Поход шамана на Кремль власть пресекла на дальних подступах, но это — конец лишь первой серии
Источник: Новая газета
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российские учёные из Дальневосточного федерального университета установили, что красные водоросли способны приостановить распространение рака пищевода. Вещества, содержащиеся в этих растениях, обладают антибактериальными и противовирусными свойствами. Исследователи изучали влияние каррагинанов на организм человека. Эти вещества в большом количестве находятся в красной водоросли, добываемой в Японском море. Их также применяют в пищевой промышленности в качестве натурального загустителя […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: Мозг стареет из-за воспаления / 11 декабря
- Коллекционер Роб Ваненчак нашел неизданный картридж с редким прототипом игры для Atari 2600 / 9 января
- В Киеве применили спецназ против людей, которые остановили пьяных полицейских: видео и подробности скандала / 14 декабря
- Объявлено о поражении Владимира Зеленского / 23 декабря
- Анастасия Волочкова разочаровала поклонников танцем Кармен / 25 декабря
- Топ-рейтинг: десять лучших актеров уходящего года / 17 декабря
- Аллергия на ёлку или сосну не должна испортить человеку праздник / 3 декабря
- Александр Малинин снова отрекся от своей дочери / 24 ноября