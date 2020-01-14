Якутский шаман решил возобновить свой поход на Москву для «изгнания Путина»

14.01.2020, 9:55, Разное

Якутский шаман Александр Габышев решил возобновить свой поход на Москву в марте. О сборе попутчиков он рассказал в своем видеообращении на YouTube.

«Поход запланирован в марте. Всем отрядом выйдем отсюда, независимо от решений судебных властей. Я подчиняюсь только законам Бога. Он сказал в марте, значит — в марте», — пояснил он.

Габышев отметил, что его «отряд будет идти мирным путем», чтобы «демон был изгнан мирными методами». Он подчеркнул, что никого не призывает браться за оружие.

В марте прошлого года шаман отправился в поход на Москву, чтобы «изгнать Путина», который, по мнению Габышева, является «порождением темных сил». Когда он дошел до Бурятии, его задержали сотрудники ФСБ и самолетом отправили обратно в Якутск. Шамана обвинили в призывах к применению насилия к Путину (ст. 280 УК).

Адвокаты Габышева рассказывали, что по прибытии в Якутск следователь ФСБ, угрожая арестом, заставил его записать видеообращение и согласиться на психолого-психиатрическую экспертизу, от которой он позже отказался. После этого следователь утверждал, что экспертиза признала Габышева невменяемым, хотя в заключении об этом не говорилось.

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Источник: Новая газета



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