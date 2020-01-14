Тодоренко привезла в Одессу сына

14.01.2020, 9:54, Новости дня

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась в Instagram совместным снимком с годовалым сыном Майклом.

«Старый Новый год», – написала она и отметила, что фото сделано в Одессе.

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#СтарыйНовыйГод #одесса Фото — @kovlyasha #матьмайкла

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 13 Янв 2020 в 8:36 PST

Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. 5 декабря 2018 года она родила сына от российского певца Влада Топалова. С Топаловым Тодоренко оформила отношения 25 октября. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.

В интервью программе «Осторожно, Собчак!» Тодоренко разрыдалась, рассказывая о том, что ее мужу, певцу Владу Топалову, запрещен въезд в Украину.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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