Suzuki подорожали на 50 тысяч рублей в России

Японский автогигант Suzuki увеличил стоимость своих автомобилей на российском рынке.

Размер удорожания на этот раз составил 50 тысяч рублей. Таким образом, приобрести актуальную генерацию внедорожника Suzuki Jimny теперь можно за 1,43 млн рублей в версии с механической трансмиссией. Максимальная комплектация автомобиля подорожала до 1,64 млн рублей. Напомним, во всех версиях предусмотрен 1,5-литровый двигатель на 102 л.с. мощности.

Кроме того, изменение в цене коснулось модели кроссовера Suzuki SX4, однако преждним остался ценник на топовую комплектацию Tabi Powered by Pioneer. Автомобиль поставляется с 1,6-литровым двигателем на 117 л.с. мощности. Также удорожание коснулось кросссовера Suzuki Vitara, который стал дороже до 1,24 млн рублей в базовой версии.

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