Московская биржа открылась ростом

14.01.2020, 9:51, Новости дня

Индекс Мосбиржи утром во вторник вырос на 0,1% – до 3155 пунктов, долларовый индекс РТС поднялся на 0,1% – до 1621 пункта.

Следует из данных Московской биржи. 



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