Индия оценила влияние США на сотрудничество с Россией в оборонной сфере

14.01.2020, 9:51, Новости дня

Глава международного отдела Минобороны Индии Сомнат Гош заявил, что не чувствует давления со стороны США в связи с сотрудничеством с Россией в оборонной сфере.

«Наше взаимодействие с Россией и количество совместных проектов в оборонной сфере, совместных учений и их типов растет. Я не чувствую никакого давления», – передает РИА «Новости» ответ Гоша на соответствующий вопрос.

Он добавил также, что поставки российских комплексов С-400 в Индию идут в соответствии с графиком.

«Они идут в соответствии с графиком, никаких проблем нет», – сказал Гош, отвечая на вопрос о текущем этапе поставок С-400 в Индию.

Напомним, в ноябре индийский министр иностранных дел Субраманиям Джайшанкар заявил в верхней палате парламента, что все страны должны с уважением относиться к самостоятельному решению Индии закупить у РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.



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