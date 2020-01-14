NYT: российские хакеры атаковали серверы украинской компании «Бурисма», связанную с сыном Байдена

Российские хакеры устроили фишинговую атаку на украинскую энергетическую компанию Burisma, сообщает The New York Times со ссылкой на эксперта в области информационной безопасности компании Area 1. Именно эта компания обнаружила хакерскую атаку в начале ноября 2019-го – в разгар слушаний об импичменте президента США Дональда Трампа.

Как рассказал сооснователь компании Area 1 Орен Фалковиц (в прошлом – сотрудник американского Агентства национальной безопасности), хакеры рассылали сотрудникам компании электронные письма, которые полностью повторяли дизайн интранета для сотрудников компании «КУБ-ГАЗ» (дочернее предприятие «Бурисмы») и требовали войти в систему под своим логином и паролем. Так, по словам Фалковица, хакерам удалось получить доступ ко внутренним серверам компании.

По словам Фалковица, из-за того, что хакеры могли искать финансовую документацию, письма и компрометирующую информацию на сына бывшего вице-президента США Джо Байдена – Хантера Байдена. Сын Байдена несколько лет состоял в совете директоров украинской «Бурисмы», в то время как его отец находился на посту вице-президента США.

Как считает представитель Area 1, хакеры могут быть связаны с российским правительством, в частности с подразделением военной разведки ГРУ, из-за схожести тактики атак 2019-го на «Бурисму» и серверы Демократической партии США накануне выборов в 2016-м.

Именно с делом «Бурисмы» связан процесс импичмента президента США Дональда Трампа. Демократы на основе показаний осведомителя и нескольких других дипломатов обвинили Трампа в злоупотреблении властью и в препятствовании деятельности Конгресса. Они утверждают, что летом 2019 года Трамп – и прямо, и через доверенных лиц – добивался от Киева расследования деятельности Байдена-младшего и расследования предполагаемого вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году.

Джо Байден может стать главным соперником Трампа на президентских выборах 2020 года. По утверждениям демократов, Трамп ставил предоставление военной помощи Украине в зависимость от проведения расследований против Байдена.

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