Онищенко поддержал планы отменить уголовную ответственность для медиков за потерю лекарств

Сейчас за утерю наркотиков действительно применяются «драконовские меры», поэтому осуждая медиков, следует соблюдать адекватность, сообщил газете ВЗГЛЯД заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко.

Ранее Владимир Путин поручил правительству отменить уголовную ответственность для врачей за неумышленную утрату лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества. Сейчас по статье 228.2 УК по ней грозит до 120 тысяч рублей штрафа или обязательные работы до 360 часов с трехлетним запретом на профессию.

«Сейчас у нас «драконовские меры». Поэтому в данном вопросе, конечно, необходимо обеспечить адекватность. Он [президент] не смягчает и не снимает ответственность, а всего лишь требует адекватности оценки в случае утери наркотических препаратов, что просто необходимо сделать», – говорит Онищенко.

В медицинском применении наркотика в одной, даже утраченной ампуле ничтожно мало, и когда речь идет об уголовной ответственности за столь малое количество якобы для продажи – это несерьезно, считает эксперт.

«Да, я не говорю, что все врачи святые, но на медицинских наркотиках особо не разживешься. Поэтому все судебные меры должны быть с учетом того, что врач есть врач. Это не уголовник, хотя всех гребут под одну гребенку. К тому же я не могу сказать, что утрата наркотиков в российских медучреждениях – катастрофическая проблема», – говорит Онищенко.

Впервые с предложением смягчить ответственность для врачей выступил в феврале 2018 года Минюст, однако в МВД были категорически против, и мера осталась прежней.

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