Прорыв трубы у Ocean Plaza. В КГГА заявили, что власти Киева компенсируют ущерб водителям, чьи авто были повреждены

Власти Киева компенсируют ущерб водителям, чьи авто были повреждены в результате прорыва трубы у столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, заявил 13 января на брифинге заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает НВ.

«Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки», – сказал Пантелеев.

Он добавил, что обследование поврежденных автомобилей проведет специальная комиссия.

Пресс-служба КГГА сообщила 14 января, что движение транспорта на улице Антоновича около Лыбидской площади перекрыто.

Вечером 13 января из-за прорыва трубы первый этаж Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали. В Киевской городской государственной администрации заявили, что предварительной причиной повреждения трубы стал ее физический износ.

В результате происшествия семь человек с термическими ожогами конечностей были госпитализированы.

Утром 14 января в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что подтоплений на месте прорыва трубы около торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве нет, «вода сошла самотеком».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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