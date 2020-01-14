Мнение: Гражданин, налоги и наука-арифметика

Самые забавные зверюшки в государственному зоопарке — это налоговики. Дико пафосные — когда объявляют налогоплательщику о его священном долге перед государством, и сама скромность при попытках поговорить о долгах государства перед гражданами.

Но самое интересное начинается, когда их, просто живущих в мире цифр и расчетов, просишь предоставить технико-экономическое обоснование существующей налоговой системы вообще, налоговой базы и налоговых ставок, которыми они так непрнужденно жонглируют.

Нет, ну скажите, ну почему именно 13%? Не 12 и не 14,5, а именно 13? И почему одни затраты считаются расходами, а другие — доходами? Вообще этот оксюморон, что затраты могут быть налогооблагаемыми доходами, я впервые услышал именно от налоговиков. Было очень смешно… грустно стало чуть позже.. Ну да не будем про деревья налогового учёта. начнём с налогового леса, как такового.

Открываем монокль — зрим в корень Зачем нужны вообще налоги? Чтобы обеспечить налогоплательщикам безопасность и комфорт, не правда ли? Безопасность и комфорт обеспечивают силовики, медики, учителя, соцслужбы и др. Прошу не обижаться тех, кого назвал обидным термином «др.

Даже чиновники — от клерка до президента — и те необходимы строго для этой утилитарной задачи и ни для чего больше. И вот, чтобы всех их содержать, вкусно кормить и сладко поить и нужны налоги, много налогов… А сколько? Не в процентах, а в абсолютных цифрах? Разве это неизвестная величина?

Если известно до копейки, сколько требуется потратить, то становится понятно, сколько нужно собрать. До копейки понятно. Можно даже полученную сумму раскидать на каждое лицо. Хоть на юридическое, хоть на физическое — тоже станет понятно, сколько это лицо должно сдать в бюджет денежков. И останется сущая мелочь. Останется ответить на вопрос — а где он эту денежку возьмёт?

И вот тут начинается самое интересное. Вопрос: а откуда такая уверенность, что искомая сумма на руках у «лица» появится? — ставит в тупик любого налогового гуру, независимо от национальной и классовой принадлежности. Хотя вопрос этот постоянно актуальный и отнюдь не тривиальный. Прежде, чем деньги заплатить, их надо бы заработать. «Где?» и «Как?» — вопросы естественные и не безобразные.

В поисках ответов на них меня бы интересовали в первую очередь исходники, а именно список отраслей и проектов с указанием рентабельности и дохода по каждому, которые в сумме и дадут ту самую прибыль, часть которой, перекочевав в виде налогов в бюджет, как раз и позволит профинансировать безопасность и комфорт.

Это ведь логично, не правда ли? Если мне требуется собрать 100 рублей в виде налогов, то я должен понимать, где и как народ эти 100 рублей сможет заработать. Потому что если этого не понимать, то всё остальное теряет всякий смысл. С отсутствующего производства не соберешь никаких налогов, даже если задерешь ставку до 100%. То есть перед тем, как приступить к приятной такой операции стрижки овец, надо убедиться, что

а) вообще есть кого стричь

б) это овцы а не свиньи, ибо тогда визга будет много, а толку — ноль

в) у них таки имеется эта шерсть в достаточном количестве

То есть в идеале государство в каком-то виде должно сообщить гражданам, какие оно организовало возможности для того, чтобы заработать энное количество дензнаков, за что претендует на определенную их часть, которые и пойдут на всё доброе и светлое, что обещают депутаты перед каждыми выборами… Подробненько так — по отраслям, по регионам, по проектам — рабочие места, рынки сбыта, уровень рентабельности, ожидаемая прибыль….

Тогда всё логично и понятно. Но сейчас то по-другому. Сейчас государство, как подвыпивший гопник, берёт за грудки среднестатистического налогоплательщика, и дыша ему в лицо перегаром от «Мадам Клико», объявляет сколько тот должен принести в клюве «не позже понедельника, чтобы не попасть на счётчик…» А откуда он — налогоплательщик достанет затребованную сумму, государство не интересует от слова «совсем». Раньше вообще то такое поведение называлось «рэкет». Но сегодня всё так быстро меняется…

И заметьте, я даже слова не сказал про обоснование расходов бюджета, который должен идти на обеспечение безопасности и комфорта налогоплательщика. Даже не заикнулся про эффективность расходов, без чего налогоплательщика сложно убедить, что требуется именно такой бюджет, а не более скромный. Я заранее предполагаю, что с арифметикой там всё хорошо и на безопасности и комфорте для своей семьи экономить не намерен. Да и любой из вас — тоже. Нам бы только убедиться, что средства направляются именно на это, а не на «недокументированные функции государственного организма»…

Современные электронные средства мониторинга, вычисления и коммуникаций позволяют быстро собрать обработать огромные массивы цифр, верифицировать их и выложить в наглядной, доступной для понимания, форме. То есть нет никаких технических проблем организовать сбор и анализ необходимых и достаточных данных для точного вычисления как как потенциальных доходов, так и кинетических расходов.

Не раз и не два имел беседу с государственными мужами на озвученные темы и всегда упирался кокетливое «пока не получается», хотя оно и является прямым производным от «пока не хочется»…

Ну что ж, не хочется, так не хочется, ждём третьей (кризисной) звезды и продолжаем играть с налоговиками в увлекательную игру «казаки-разбойники», ожидая повышения адекватности государства, у которого, кстати, выбор тоже невелик — или повысить свою конкурентоспособность в глазах собственного населения, или быть готовым к тому, что это население найдёт себе другое государство причём этот выбор отнюдь не обязательно будет связан с эмиграцией.

Государство (не население, а именно аппарат управления страной) старательно игнорирует тот факт, что на этом глобальном рынке конкурируют не только корпорации и специалисты. В первую очередь на глобальном рынке конкурируют именно государства. И конкурируют не только за инвестиции, но и за налогоплательщиков.

Платежеспособный налогоплательщик нынче в цене. Он редок, ценен, но, сцуко, капризен до неприличия — ему то социальную справедливость подавай, то условия для работы обеспечивай. И никуда не денешься. Социально-активное население, оно ведь не только активное, но и затейное — всё норовит или само свалить, или заставить свалить начальство, невзирая на авторитеты.

Прененебрежение самой активной и самой требовательной частью общества, культивирование исключительно другой её части — покорной и на всё согласной, противоречит уже другой науке — физике, которая гласит: «Опереться можно только на то, что сопротивляется». Но это уже другая наука и, соответственно тема для другого разговора.

Сергей Васильев

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