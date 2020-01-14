Россиянам стали чаще отказывать в кредитах

Банки стали более склонны отказывать в выдаче новых кредитов россиянам доля утвержденных кредитов в 2019 году стала самой низкой за последние два года, пишет РБК, принадлежащий Григорию Березкину, со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ)

В 2019 году банки одобрили только 36,9 процента от общего числа поданных заявок (по сравнению с 41 процентом в 2018 году). Заявки на все виды кредитов были приняты во внимание.

В то же время период новогодних праздников, который является стабильным временем роста рынка, в 2019 году был отмечен наиболее значительным спадом. В декабре доля кредитов составила 32,2 процента.

Эта тенденция подтверждается статистикой и другими кредитными бюро. Ипотечные кредиты имеют самый высокий уровень одобрения (65,6 процента от всех заявок), а необеспеченные потребительские кредиты имеют самый низкий уровень одобрения (33,9 процента).

В октябре прошлого года Центральный банк ввел новый критерий оценки заемщиков, который банки должны использовать при рассмотрении заявок на кредит от потенциальных клиентов-физических лиц, показатель максимальной долговой нагрузки (ПДН). Он равен отношению ежемесячных платежей по всем доступным кредитам (включая кредитные карты и микрокредиты) к его доходам.

Максимально допустимые значения ПДН не установлены, банки обязаны разработать собственную политику и принять окончательное решение в зависимости от финансового положения конкретного клиента. Однако внедрение ПДН уже привело к сокращению объема потребительских кредитов

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