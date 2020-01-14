Данилов о заявлении посольства Украины в Иране о крушении самолет МАУ по техническим причинам: Заявление посольства санкционировано нами

Заявление посольства Украины в Иране о том, что украинский самолет вблизи Тегерана потерпел крушение по техническим причинам, было санкционировано украинскими властями в Киеве. Об этом в интервью изданию «Цензор.НЕТ», опубликованному 13 января рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Заявление посольства было санкционировано нами, это было необходимое решение, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, и мы понимали риски. Мы благодарны украинским дипломатам в Тегеране, которые действовали профессионально и качественно. Наши действия полностью соответствуют национальным интересам, мы видим, что результаты нашей работы полезны для нашего государства. И за это я готов отвечать», – сказал Данилов.

По его словам, с момента, как был создан оперативный штаб, все его участники работали как единая команда, «но в некоторых ситуациях кто-то должен брать на себя репутационные риски».

«Трудно переоценить для Украины профессиональные действия тех, кто работал в оперативном штабе и 45 украинских экспертов, которые вылетели в Тегеран и максимально быстро получили доказательства поражения самолета зенитной ракетой. Действия нашей комиссии заслуживают высокого признания», – добавил Данилов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

«По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя, по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается», – написали сразу украинские дипломаты в Иране. Позже в посольстве слова про теракт и ракетную атаку убрали.

9 января Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявлял, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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