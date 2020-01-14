«Как взрывная волна позитива»: Дочь Анастасии Заворотнюк Анну друзья поздравляют с 24-летием

Старшая дочь продолжающей борьбу с тяжёлым недугом отечественной актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк 14 января отмечает 24-й день рождения. В разделе Stories аккаунта Instagram Анна разместила поздравления от друзей, сравнивающих её со «взрывной волной позитива».

Вторым супругом Анастасии Заворотнюк был бизнесмен Дмитрий Стрюков, в браке с которым актриса родила двоих детей – дочь Анну и сына Майкла. Не так давно в соцсети старшая наследница знаменитости опубликовала написанные ей друзьями поздравления. Так, одна из подруг заметила, что Анна умеет заряжать окружающих позитивом и ценить каждый прожитый миг. Также пожелала оставаться всегда яркой, иметь много настоящих друзей и удачных идей, мечтать и исполнить все заветные желания.



В октябре 2018 года Анастасия Заворотнюк родила младшую дочь Милу от фигуриста Петра Чернышёва. Через несколько месяцев стало известно о диагностированной у актрисы онкологии. Семья предпочитает сохранять позицию молчания и крайне редко пишет новости о состоянии любимицы миллионов зрителей, большинство из которых молятся о её скорейшем выздоровлении.

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