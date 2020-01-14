«Как взрывная волна позитива»: Дочь Анастасии Заворотнюк Анну друзья поздравляют с 24-летием

14.01.2020, 9:30, Разное

Старшая дочь продолжающей борьбу с тяжёлым недугом отечественной актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк 14 января отмечает 24-й день рождения. В разделе Stories аккаунта Instagram Анна разместила поздравления от друзей, сравнивающих её со «взрывной волной позитива».
Вторым супругом Анастасии Заворотнюк был бизнесмен Дмитрий Стрюков, в браке с которым актриса родила двоих детей – дочь Анну и сына Майкла. Не так давно в соцсети старшая наследница знаменитости опубликовала написанные ей друзьями поздравления. Так, одна из подруг заметила, что Анна умеет заряжать окружающих позитивом и ценить каждый прожитый миг. Также пожелала оставаться всегда яркой, иметь много настоящих друзей и удачных идей, мечтать и исполнить все заветные желания.

В октябре 2018 года Анастасия Заворотнюк родила младшую дочь Милу от фигуриста Петра Чернышёва. Через несколько месяцев стало известно о диагностированной у актрисы онкологии. Семья предпочитает сохранять позицию молчания и крайне редко пишет новости о состоянии любимицы миллионов зрителей, большинство из которых молятся о её скорейшем выздоровлении.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Испанский журналист Антонио Мануэль Санчес выпал из окна квартиры на улице Кедрова в Москве и умер от полученных травм, сообщил источник в правоохранительных органах. «В ночь на вторник Антонио Мануэль Санчес выпал из окна дома на улице Кедрова. Он имел испанское гражданство, а работал в одном из российских СМИ. В результате происшествия журналист скончался», – […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика