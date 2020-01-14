Гаджеты: Представлен концепт летающего такси Hyundai для Uber



Появление летающих такси в небе современных мегаполисов становится все боле реалистичным, что вынуждает многие компании участвовать в разработке будущего самого перспективного городского транспорта. Компания Hyundai разработала концептуальное летающее такси S-A1 для проекта Uber Elevate. Устройство представляет собой самолет с вертикальным взлетом, способный перевозить до четырех пассажиров. Работает летающий аппарат на электрическом двигателе, и может выполнять быструю доставку пассажиров на короткие расстояния в пределах города.

Скорость летающего такси Hyundai S-A1 составляет до 290 км/ч, а высота полет — до 600 метров. Радиус полетов составит 100 км. Смена аккумуляторных батарей происходит всего за 5-7 минут, что обеспечит бесперебойную работу транспорта в часы максимального потока пассажиров.

Такси S-A1 может использоваться в четырех режимах: безопасный, тихий, экономичный и персональный. Такие условия соответствуют требованиям программы Uber Elevate.



В движение летающее такси приводится при помощи восьми винтов. Четыре винта работают для вертикального взлета-посадки, а четыре для перемещения в горизонтальной плоскости. Раздельная работа винтов обеспечивает повышенную безопасность в случае возникновения непредвиденной ситуации и отказа одного из двигателей.

Геометрические размеры S-A1 значительно меньше вертолетов с аналогичными техническими характеристиками. При этом создаваемый шум во время работы пропеллеров не превосходит допустимых норм в городских условиях. По непроверенным данным шум составляет всего 67 дБ при полет на высоте 75 метров, что не превышает шума от обычного разговора.



На первом этапе для управления S-A1 предусматривается наличие пилота. Однако в дальнейшем запланирован перевод в полностью автоматическое управление. В настоящее время нет данных о времени запуска устройства в производство.

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