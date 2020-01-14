Макаревич назвал мразями критиков Горбачева

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал «мразями» тех, кто недооценивает работу Михаила Горбачева на посту президента Советского Союза.

«Интересно, что Горбачева поливают в Сети дерьмом именно те мрази, которым он дал свободу – в частности заниматься тем, чем они занимаются. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не хватило», – написал Макаревич в Facebook.

Часть подписчиков поддержали слова артиста.

«Совки тоскуют по стране, в которой они существовали, где из колбас была одна с бумагой, женщины ходили в штопанных колготках, все подтирались тем, что читать было не возможно, а выехать заграницу могли лишь партийные и все одевались как инкубаторские. И вот этой страны им не хватает», – пишет Олег Юсупов.

«Есть такой «сорт людей, которым не угодишь, и они будут вечно недовольны. Их нытье не сходит с экранов телевизора круглые сутки», – добавил Игорь Григорьев.

Впрочем, некоторые сочли слова Макаревича неуместными.

«Музыканты, как и актеры, не самые умные в плане трактовки политики», – написал Voldemar Ozzy.

«Сам-то ты кто? Ты же свою лжеславу приобрел в твоем ненавистном советском обществе, ты гадишь на тех, которые тебя кормили», – отметил Владимир Задикян.

«А его разве не за что поливать? Например, за Вильнюс, Тбилиси», – задался вопросом Юрий Белов.

«Горбачев допустил Сумгаит и Баку ровно 30 лет назад. Кто же мрази? Я не понял… Для меня он преступник. Меня совком точно сложно назвать», – добавил Артур Саакян.

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