Компания Microsoft отказалась от поддержки Windows 7

14.01.2020, 9:18, Разное

Корпорация Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Клиентам посоветовали создать копии файлов в облачном сервисе OneDrive и перейти на
Windows 10, сообщает «Москва 24».

На сайте компании указано, что с 14 января пользователи больше не могут обратиться в службу технической поддержки Microsoft и получить обновление программного обеспечения. Несмотря на это компьютеры и ноутбуки под управлением Windows 7 будут функционировать дальше, уточняет телеканал «360».



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