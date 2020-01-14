Шендерович приравнял Россию к гитлеровской Германии

Российский журналист Виктор Шендерович приравнял современную Россию к Германии 1930-х годов, когда к власти пришел Адольф Гитлер.
На вопрос о том, почему он часто проводит параллель между современной Россией и Германией 1930-х годов – временем, когда к власти пришел Адольф Гитлер, Шендерович ответил: «То, что происходит в современной России, не следует сравнивать с советским обществом. Тогда все было очень цинично, но у людей не было иллюзий».
После этого журналист фактически приравнял Россию к гитлеровской Германии, заявив, что якобы именно с этим и можно провести параллель. Объясняя свою точку зрения, он заявил, что в Германии 1930-х годов «тоже очень сильно верили в иллюзию, в лидера и в собственное превосходство».
По его словам, чем искреннее подобная вера народа, тем она опаснее, информирует ИноСМИ со ссылкой на интервью Шендеровича Dagens Nyheter.
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Последнее: Российский журналист Виктор Шендерович приравнял современную Россию к Германии 1930-х годов, когда к власти пришел Адольф Гитлер. На вопрос о том, почему он часто проводит параллель между современной Россией и Германией 1930-х годов – временем, когда к власти пришел Адольф Гитлер, Шендерович ответил: «То, что происходит в современной России, не следует сравнивать с советским обществом. […]
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