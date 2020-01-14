Названа причина появления зеленого снега под Челябинском

В Минэкологии пояснили, что снег зеленого цвета появился при въезде в Челябинск со стороны Екатеринбурга из-за пыли от близлежащего гранитного карьера, сообщил начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Виталий Безруков.
«Специалисты регионального экологического надзора министерства экологии Челябинской области осмотрели данную территорию. Окрашивание снега связано с пылью гранитного карьера, расположенного рядом, на котором ведется добыча полезных ископаемых», – написал Безруков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что данная пыль не опасна для здоровья населения, так как это частицы природных материалов и горных пород. При этом Безруков подчеркнул, что пыль не должна распространяться за пределы санитарной зоны предприятия.
Кроме того, он сообщил, что Минэкологии разместит передвижную лабораторию для проведения анализа качества воздуха, а предприятие ждет проверка и меры ответственности, если будут найдены нарушения.
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