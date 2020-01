Итальянский астронавт обнародовал фото австралийских пожаров с МКС

Итальянский астронавт Лука Пармитано, который находится на борту Международной космической станции, в своем Twitter 13 января обнародовал фото пожаров в Австралии.

«Огромное облако пепла покрывает Австралию, когда мы летим на закат», – написал астронавт.

An immense ash cloud covers Australia as we fly toward the sunset.

Una immensa nube di cenere copre l’Australia mentre voliamo verso il tramonto.#MissionBeyond pic.twitter.com/9Bmm9s4xa1

— Luca Parmitano (@astro_luca) January 13, 2020

Он добавил, что он и его коллеги по команде никогда раньше не видели из космоса пожаров таким масштабов.

Talking to my crew mates, we realized that none of us had ever seen fires at such terrifying scale. https://t.co/R4sDvrXtGZ

— Luca Parmitano (@astro_luca) January 13, 2020

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

Австралийский телеканал News 12 января 2020 года сообщил, что в результате лесных пожаров в стране уже погибло 28 человек, сгорело около 2 тыс. домов, сожжено около 6 млн га земли.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

