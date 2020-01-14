Отдыхающая на Бали певица Нюша впервые побывала на сафари

Отечественная исполнительница Анна Шурочкина, более известная как Нюша, на странице в Instagram опубликовала новое фото, сделанное во время отдыха на Бали. Певица впервые побывала на сафари и поделилась впечатлениями с подписчиками в соцсети.

В публикации Нюша заметила, что раньше не раз наблюдала за людьми, которые ради «дозы адреналина» плавают с акулами, позируют для фото рядом с хищниками или кормят их. Певица призналась, что такой «вариант экстрима» для неё неприемлем, но вот от сафари она получила просто огромное количество эмоций и впечатлений. Нюша не готова зайти в клетку с хищными животными, поэтому наблюдала за ними из-за стекла, а некоторых даже кормила с рук. Всё это, как отметила знаменитость, заставляет замирать, даже находясь в полной безопасности.



В завершение поста Нюша обратилась к подписчикам, попросив рассказать, любят ли они экстрим и на что готовы ради адреналина. Один из фолловеров написал, что мечтает покататься на качелях, стоящих на краю обрыва, другие часто ищут «острые ощущения», к примеру, в прыжках на «тарзанке» или с парашютом. Однако многие также признаются, что не являются поклонниками подобных развлечений и могут только наблюдать со стороны.

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