Павел Воля: «Рожайте детей и берите их везде с собой»

Известный отечественный шоумен, резидент Comedy Club Павел Воля на странице в Instagram опубликовал новое фото с супругой Ляйсан Утяшевой, сделанное в Майами. В подписи к публикации артист призвал своих подписчиков «рожать детей и брать их везде с собой».

Не так давно в соцсети Павел Воля анонсировал гастроли в США. Первый концерт прошёл в солнечном Майами и, как оказалось, в путешествие шоумен отправился вместе с семьёй. На обнародованном снимке он запечатлён с Ляйсан Утяшевой. Пара сидит спиной друг к другу на пляжных креслах, стоящих на берегу океана. Воля с юмором заметил, что рожать детей и ездить с ними по миру нужно хотя бы из тех соображений, что будет кому делать памятные снимки «расслабившихся родителей». Так, самого артиста с Утяшевой фотографировал 6-летний сын Роберт.



В завершение поста Павел Воля написал искренние слова благодарности зрителям, пришедшим на концерт в Майами. Кроме того он сообщил, что следующее выступление запланировано в Лос-Анджелесе, куда он и приглашает всех преданных поклонников.

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