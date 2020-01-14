Гаджеты: В Xiaomi разрабатывают смартфон с тремя экранами

14.01.2020, 9:04, Разное

Инженеры Xiaomi разрабатывают фирменный смартфон с тремя экранами. Информация об устройстве появилась после регистрации соответствующего патента.
Исходя из информации в патентном ведомстве Китая, заявка на создание смартфона с тремя экранами от Xiaomi была подана ещё в 2019 году. Именно тогда официальные представители предоставили рабочие чертежи устройства. Два дисплея располагаются на передней и задней части телефона, а третий стал связующим звеном между ними на одной из сторон. Таким образом создаётся впечатление, что экран опоясывает корпус устройства.

Точных технических характеристик нового смартфона с тремя экранами от Xiaomi пока нет. Неизвестны и сроки официальной презентации столь необычного телефона.



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