Гаджеты: В Xiaomi разрабатывают смартфон с тремя экранами

Инженеры Xiaomi разрабатывают фирменный смартфон с тремя экранами. Информация об устройстве появилась после регистрации соответствующего патента.
Исходя из информации в патентном ведомстве Китая, заявка на создание смартфона с тремя экранами от Xiaomi была подана ещё в 2019 году. Именно тогда официальные представители предоставили рабочие чертежи устройства. Два дисплея располагаются на передней и задней части телефона, а третий стал связующим звеном между ними на одной из сторон. Таким образом создаётся впечатление, что экран опоясывает корпус устройства.
Точных технических характеристик нового смартфона с тремя экранами от Xiaomi пока нет. Неизвестны и сроки официальной презентации столь необычного телефона.
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