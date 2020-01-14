Стало известно о женитьбе Смолова на внучке Ельцина

Футболист Федор Смолов хочет распрощаться со статусом холостяка. 29-летний спортсмен намерен узаконить отношения с 17-летней внучкой Бориса Ельцина.
По данным издания «7Дней», отношения футболиста с родственницей первого президента России начались еще несколько лет назад. Все это время спортсмен ждал, когда его возлюбленная Юмашева станет совершеннолетней.
Родные и близкие девушки уже нашли общий язык со Смоловым и готовы принять его в семью. Как уточняет «Комсомольская правда», свадебная церемония пройдет в этом году на острове Сент-Барт.
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Последнее: Футболист Федор Смолов хочет распрощаться со статусом холостяка. 29-летний спортсмен намерен узаконить отношения с 17-летней внучкой Бориса Ельцина. По данным издания «7Дней», отношения футболиста с родственницей первого президента России начались еще несколько лет назад. Все это время спортсмен ждал, когда его возлюбленная Юмашева станет совершеннолетней. Родные и близкие девушки уже нашли общий язык со Смоловым […]
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