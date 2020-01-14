В РФ предложили запретить пускать фейерверки около домов и больниц

Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился в МЧС с предложением запретить использовать пиротехнику вблизи жилых домов и больниц.

Парламентарий предложил запретить использовать фейерверки и петарды на расстоянии до 500 метров от жилых домов и больниц, информирует RT со ссылкой на обращение Федорова.

«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжелом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», – отметил Федоров.

Он также подчеркнул, что при использовании пиротехники граждане не всегда могут оценить потоки ветра и другие особенности использования этих средств, а это может закончиться нанесением ущерба зданию или пожаром.

В соответствии с действующим законодательством применять пиротехнические изделия запрещено внутри помещений, на балконах и лоджиях, на сценических площадках, на территориях пожароопасных объектов, национальных парков, заказников, заповедников, кладбищ, а также во время проведения митингов и демонстраций.

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